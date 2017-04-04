А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Парламентарі продовжують розгляд питань відповідно до порядку денного.
Нагадаємо, Верховна Рада планує збільшити розмір доплат до пенсій політв’язнів. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 258 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про плани уряду з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні.