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27 березня, 18:53 • 75980 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 101429 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 115949 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 124450 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 175040 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 122244 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 110453 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 134187 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121354 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

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27 березня, 07:23 • 123441 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

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А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви

Київ • УНН

 • 9173 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.

Парламентарі продовжують розгляд питань відповідно до порядку денного.

Нагадаємо, Верховна Рада планує збільшити розмір доплат до пенсій політв’язнів. Відповідний законопроект у першому читанні підтримали 258 народних депутатів.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про плани уряду з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні.

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