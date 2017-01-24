А.Милевский забил дебютный гол за ФК "Тосно"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Украинский форвард Артем Милевский впервые забил за российский "Тосно" в контрольном матче против румынской "Политехники", передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Тосно".
После навеса со стандартного положения А.Милевский с десяти метров ударом головой отправил мяч в левый угол ворот соперника. Через минуту к голу нападающий добавил еще и результативную передачу.
Отметим, что после активных действий в первом тайме экс-игрока сборной Украины заменили. В итоге "Тосно" сыграло вничью 3:3.
Примечательно, что в текущем сезоне А.Милевский сыграл за "Тосно" в восьми матчах ФНЛ, но забитыми голами отличиться не сумел.
Напомним, что "Тосно" после 24 туров имеет 49 очков и занимает второе место во втором по силе чемпионате России, уступая 5 баллов московскому "Динамо".
Как сообщал УНН, экс-нападающий сборной Украины А.Милевский подписал контракт с ФК "Тосно".