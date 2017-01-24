А.Мілевський забив дебютний гол за ФК "Тосно"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Український форвард Артем Мілевський вперше забив за російський "Тосно" у контрольному матчі проти румунської "Політехніки", передає УНН з посиланням на сайт ФК "Тосно".
Після навісу зі стандартного положення А.Мілевський з десяти метрів ударом головою відправив м'яч у лівий кут воріт суперника. Через хвилину до голу нападник додав ще результативну передачу.
Зазначимо, що після активних дій в першому таймі екс-гравця збірної України замінили. У підсумку "Тосно" зіграло внічию 3:3.
Примітно, що в поточному сезоні А.Мілевський зіграв за "Тосно" в восьми матчах ФНЛ, але забитими голами відзначитися не зумів.
Нагадаємо, що "Тосно" після 24 турів має 49 очок і посідає 2-е місце в другому за силі чемпіонатові Росії, поступаючись 5 балами московському "Динамо".
Як повідомляв УНН, екс-нападник збірної України А.Мілевський підписав контракт ФК “Тосно”.