А.Меркель: Европа больше не может полагаться на других
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки, передает УНН со ссылкой на Bild.
“Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни... Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственных руках!”- сказала канцлер ФРГ.
Это заявление, которое канцлер сделал после завершилась в субботу после саммита “Большой семерки”, и заявление касается новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также будущего Brexit.
При этом А.Меркель отметила, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, особого значения предоставило хорошее отношение с новым президентом Франции Эммануэль Макрономом.
Напомним, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter сообщил, что на следующей неделе примет окончательное решение по Парижскому климатическому соглашению.