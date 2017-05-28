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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Меркель: Европа больше не может полагаться на других

Киев • УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки, передает УНН со ссылкой на Bild.

А.Меркель: Европа больше не может полагаться на других

“Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни... Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственных руках!”- сказала канцлер ФРГ.

Это заявление, которое канцлер сделал после завершилась в субботу после саммита “Большой семерки”, и заявление касается новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом, а также будущего Brexit.

При этом А.Меркель отметила, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, особого значения предоставило хорошее отношение с новым президентом Франции Эммануэль Макрономом.

Напомним, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter сообщил, что на следующей неделе примет окончательное решение по Парижскому климатическому соглашению.

Украинские Национальные Новости

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