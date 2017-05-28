А.Меркель: Європа більше не може покладатися на інших
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Європа більше не може покладатися на інших і їй слід взяти свою долю у власні руки, передає УНН з посиланням на Bild.
“Ті часи, коли ми могли повністю покластися на інших, пройшли. Це я усвідомила за минулі дні... Ми, європейці, повинні дійсно взяти свою долю у власних руках!” — сказала канцлер ФРН.
Ця заява, яку канцлер зробив після завершилася в суботу саміту “Великої сімки”, стосується нової американської адміністрації на чолі з Дональдом Трампом, а також майбутнього Brexit.
При цьому А.Меркель наголосила, що з США і Британією повинні залишатися дружні стосунки, особливого значення надало гарне ставлення з новим президентом Франції Еммануель Макрономом.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter повідомив, що наступного тижня прийме остаточне рішення щодо Паризької кліматичної угоди.