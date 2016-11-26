А.Меркель рассчитывает, что 100 тыс. мигрантов покинут ФРГ до конца года

По данным издания, Меркель сообщила о том, что треть из этих 100 тыс. будет насильно выселены из Германии. Еще 60 тыс., согласно ее планам, покинут страну добровольно.

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"Если земельная власть станет отказываться принудительно высылать беженцев, тогда каждый, естественно, обратится к самому себе со словами:" Я не буду добровольно делать то, чего они не делают сами ", - предостерегла А.Меркель.

Особенно встревожена канцлер проблемой с беженцами из Афганистана. По ее мнению, несмотря на то, что в этой стране идет гражданская война и кровопролитие, Германия не может принять всех беженцев оттуда.



Накануне канцлер отметила, что те, кто не получает длительного разрешения на пребывание, не получает статус беженца, должны будут покинуть страну.

Как сообщал УНН, после закрытия "балканского пути", поток беженцев в Германии резко уменьшился.

В общем поток беженцев уменьшился на 90% по сравнению с декабрем 2015.

Напомним, по данным федерального ведомства статистики Германии в 2015 году зафиксировано рекордное количество переселенцев в ФРГ - около 2 миллионов 140 000 человек, из них 16 000 - украинцы.