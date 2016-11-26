А.Меркель розраховує, що 100 тис. мігрантів покинуть ФРН до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ангела Меркель розраховує на те, що близько 100 тис. мігрантів, які не отримали право на перебування в Німеччині, покинуть країну до кінця поточного року, передає УНН Die Welt.
За даними видання, А.Меркель повідомила про те, що третина з цих 100 тис. буде насильно виселена з Німеччини. Ще 60 тис., згідно з її планами, покинуть країну добровільно.
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“Якщо земельна влада стане відмовлятися примусово висилати біженців, тоді кожен, природно, звернеться до самого себе зі словами: “Я не буду добровільно робити те, чого вони не роблять самі,” — застерегла А.Меркель.
Особливо стривожена канцлер проблемою з біженцями з Афганістану. На її думку, незважаючи на те, що в цій країні триває громадянська війна і кровопролиття, Німеччина не може прийняти всіх біженців звідти.
Напередодні канцлер зазначила, що ті, хто не отримує тривалого дозволу на перебування, не отримує статус біженця, повинні будуть покинути країну.
Як повідомляв УНН, після закриття “балканського шляху”, потік біженців до Німеччини різко зменшився.
Загалом потік біженців зменшився на 90% у порівнянні з груднем 2015.
Нагадаємо, за даними федерального відомства статистики Німеччини у 2015 році зафіксовано рекордну кількість переселенців до ФРН — близько 2 мільйонів 140 тисяч людей, з них 16 тисяч — українці.