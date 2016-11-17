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15 марта, 19:03 • 109128 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149546 просмотра

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15 марта, 13:22 • 127093 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120372 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106894 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102454 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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А.Меркель объявит свое решение об участии в выборах 20 ноября

А.Меркель объявит свое решение об участии в выборах 20 ноября

Киев • УНН

 • 7726 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 ноября объявит о своем решении относительно готовности в четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году. Об этом сообщили высокопоставленные политики Христианско-демократического союза, который она возглавляет, передает УНН со ссылкой на Reuters .

"Она будет выдвигаться в качестве кандидата", - сказал председатель комитета бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.

Также он назвал А.Меркель "краеугольным камнем западной политической концепции" и активным глобальным политическим игроком.

"Так что она будет участвовать в выборах и вести политику ответственного лидера", - резюмировал Н.Реттген.

Таким образом он ответил на вопрос ведущего о политических планах канцлера Германии.

Между тем официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался подтвердить слова Н.Реттгена. Ангела Меркель "выскажется по этому вопросу в подходящее для этого время, как мы уже неоднократно заявляли", ответил Зайберт на запрос агентства.

Как сообщал УНН, Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии .

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