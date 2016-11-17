А.Меркель объявит свое решение об участии в выборах 20 ноября

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 ноября объявит о своем решении относительно готовности в четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году. Об этом сообщили высокопоставленные политики Христианско-демократического союза, который она возглавляет, передает УНН со ссылкой на Reuters .