А.Меркель объявит свое решение об участии в выборах 20 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 ноября объявит о своем решении относительно готовности в четвертый раз возглавить правительство Германии после выборов в 2017 году. Об этом сообщили высокопоставленные политики Христианско-демократического союза, который она возглавляет, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Она будет выдвигаться в качестве кандидата", - сказал председатель комитета бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген.
Также он назвал А.Меркель "краеугольным камнем западной политической концепции" и активным глобальным политическим игроком.
"Так что она будет участвовать в выборах и вести политику ответственного лидера", - резюмировал Н.Реттген.
Таким образом он ответил на вопрос ведущего о политических планах канцлера Германии.
Между тем официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отказался подтвердить слова Н.Реттгена. Ангела Меркель "выскажется по этому вопросу в подходящее для этого время, как мы уже неоднократно заявляли", ответил Зайберт на запрос агентства.
Как сообщал УНН, Ангела Меркель будет баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии .