А.Меркель оголосить своє рішення про участь у виборах 20 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 листопада оголосить про своє рішення, щодо готовності в четвертий раз очолити уряд Німеччини після виборів в 2017 році. Про це повідомили високопоставлені політики Християнсько-демократичного союзу, який вона очолює, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Вона буде висуватися в якості кандидата", - сказав голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.
Також він назвав А.Меркель "наріжним каменем західної політичної концепції" і активним глобальним політичним гравцем.
"Так що вона буде брати участь у виборах і вести політику відповідального лідера", - резюмував Н.Реттген.
Таким чином він відповів на запитання ведучого про політичні плани канцлера Німеччини.
Тим часом офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт відмовився підтвердити слова Н.Реттгена. Ангела Меркель "висловиться з цього питання у відповідний для цього час, як ми вже неодноразово заявляли", відповів Зайберт на запит агентства.
Як повідомляв УНН, Ангела Меркель буде балотуватися на четвертий термін на посаді канцлера Німеччини.