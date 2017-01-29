А.Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Председатель Христианско-демократического союза, канцлер Германии Ангела Меркель может рассчитывать на полную поддержку со стороны младшего партнера по коалиции - Христианско-социального союза во время предвыборной гонки. Об этом заявил председатель ХСС, премьер Баварии Хорст Зеехофер в опубликованном сегодня интервью газете Bild am Sonntag, передает УНН.
"Мы заинтересованы в сильном канцлере. С Ангелой Меркель ХСС может реализовать большинство своих идей. Даже если и есть разногласия в вопросах квот, совпадение интересов с канцлером в другом преобладает. Это все оправдывает то, что мы вместе идем в предвыборную гонку ", - добавил Х.Зеехофер.
Также баварский премьер подтвердил, что в начале февраля состоится встреча руководства обеих партий для преодоления существующих разногласий.
"После нее Ангела Меркель станет единым кандидатом в канцлеры от ХСС и ХДС", - заверил он.
"Мы хотим и должны встретиться, поскольку появилась новая внутриполитическая ситуация и весь мир находится на пороге перемен", - добавил Х.Зеехофер.
В то же время он подчеркнул, что его партия не намерена уступать в вопросе введения четко установленных квот на прием беженцев.
"Мы не отступим от нашей позиции, поскольку считаем ее правильной. Наряду с общей с ХДС предвыборной программой будет создан план для Баварии, в котором будет четко сказано о квотах ", - сообщил глава земельного правительства.
"После победы блока на выборах мы во время переговоров о создании коалиции позаботимся о том, чтобы наше требование было выполнено", - подчеркнул Х.Зеехофер.
Напомним, что Христианско-социальный союз продолжает настаивать на том, чтобы ФРГ не принимала более 200 тыс. мигрантов в год. ХДС отклоняет это требование.