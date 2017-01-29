А.Меркель буде спільним кандидатом у канцлери від ХДС і ХСС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Голова Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Ангела Меркель може розраховувати на повну підтримку з боку молодшого партнера по коаліції - Християнсько-соціального союзу під час передвиборної гонки. Про це заявив голова ХСС, прем'єр Баварії Хорст Зеєхофер в опублікованому сьогодні інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає УНН.
“Ми зацікавлені в сильному канцлері. З Ангелою Меркель ХСС може реалізувати більшість своїх ідей. Навіть якщо і є розбіжності в питаннях квот, збіг інтересів з канцлером в іншому переважає. Це все виправдовує те, що ми разом крокуємо у передвиборну гонку”, — додав Х.Зеєхофер.
Також баварський прем’єр підтвердив, що на початку лютого відбудеться зустріч керівництва обох партій для подолання існуючих розбіжностей.
“Після неї Ангела Меркель стане єдиним кандидатом у канцлери від ХСС і ХДС”, — запевнив він.
“Ми хочемо і повинні зустрітися, оскільки виникла нова внутрішньополітична ситуація і весь світ перебуває на порозі змін”, — додав Х.Зеєхофер.
Водночас він підкреслив, що його партія не має наміру поступатися в питанні введення чітко встановлених квот на прийом біженців.
“Ми не відступимо від нашої позиції, оскільки вважаємо її правильною. Поряд із загальною з ХДС передвиборною програмою буде створений план для Баварії, в якому буде чітко сказано про квоти”, — повідомив очільник земельного уряду.
“Після перемоги блоку на виборах ми під час переговорів про створення коаліції потурбуємося про те, щоб наша вимога була виконана”, — підкреслив Х.Зеехофер.
Нагадаємо, що Християнсько-соціальний союз продовжує наполягати на тому, щоб ФРН не брала понад 200 тис. мігрантів в рік. ХДС відхиляє цю вимогу.