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А.Дещица подтвердил отмену запрета въезда в Украину мэру Перемышля

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Пресс-секретарь мэра Перемышля Витольд Волчик сообщил, что в администрацию города поступило письмо от посла Украины в Польше. Андрей Дещица подтвердил в нем, что Служба безопасности Украине 26 января отменила предварительно выданный запрет на въезд для Роберта Хомы в Украину, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

А.Дещица подтвердил отмену запрета въезда в Украину мэру Перемышля

"В связи с этим прошу принять выражение сожаления и извинения за неудобства, возникшие в ходе поездки господина мэра в Украину 17 января 2017 года", - написал посол Дещица мэру Р.Хоме.

В письме А.Дещица отметил, что ожидает дальнейшего сотрудничества ради "добрососедских и партнерских польско-украинских отношений в духе дружбы, взаимоуважения, что является общим благом и государственным интересом наших государств и обществ".

Ранее мэр Перемышля Роберт Хома выразил сожаление, что до сих пор не получил никакого подтверждения о том, что запрет въезда в Украину для него отменен. "Учитывая то, насколько это важно для польско-украинских отношений, считаю, что это должно быть сделано быстро", - отметил он.

Напомним, в середине января 2017 года Р.Хому пригласило консульство Польши во Львове. Однако, его не впустили в Украину. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская тогда заявила, что мэр Перемышля признан персоной нон-грата в связи с его "антиукраинской деятельностью", выраженной в "поддержке им антиукраинских маршей".

В конце января в СБУ сообщили об отмене запрета въезда в Украину для мэра Перемышля. Пресс-секретарь СБУ объяснила, что украинская сторона приняла решение об отмене запрета на въезд, поскольку Роберт Хома "осудил антиукраинские марши в его городе". "Господин Хома официально подтвердил, что осуждает антиукраинские марши, произошедшие в Перемышле", - подчеркнула она.

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