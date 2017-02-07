А.Дещиця підтвердив скасування заборони в'їзду в Україну меру Перемишля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Речник мера Перемишля Вітольд Волчик поінформував, що до адміністрації міста надійшов лист від посла України у Польщі. Андрій Дещиця підтвердив у ньому, що Служба безпеки України 26 січня скасувала попередньо видану заборону на в’їзд для Роберта Хоми до України, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
“У зв’язку із цим прошу прийняти вирази жалю та вибачення за незручності, що виникли у ході поїздки пана мера до України 17 січня 2017 року”, — написав посол А.Дещиця мерові Р.Хомі.
У листі А.Дещиця зазначив, що очікує подальшої співпраці задля “добросусідських та партнерських польсько-українських взаємин у дусі дружби, взаємоповаги, що є спільним благом та державним інтересом наших держав та суспільств”.
Раніше, мер Перемишля Роберт Хома висловив жаль, що досі не отримав жодного підтвердження про те, що заборону в’їзду в Україну для нього скасовано. “З огляду на те, наскільки це важливо для польсько-українських відносин, вважаю, що це має бути зроблено швидко”, — зазначив він.
Нагадаємо, у середині січня 2017 року Р.Хому запросило консульство Польщі у Львові. Однак, його не впустили в Україну. Речниця СБУ Олена Гітлянська тоді заявила, що мера Перемишля визнано персоною нон-ґрата у зв’язку з його “антиукраїнською діяльністю”, вираженою у “підтримці ним антиукраїнських маршів”.
Наприкінці січня в СБУ повідомили про скасування заборони в’їзду в Україну для мера Перемишля. Речниця СБУ пояснила, що українська сторона прийняла рішення про скасування заборони на в’їзд, оскільки Роберт Хома “засудив антиукраїнські марші у його місті”. “Пан Хома офіційно підтвердив, що засуджує антиукраїнські марші, що відбулися у Перемишлі”, — наголосила вона.