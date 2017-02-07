А.Аваков завтра отчитается о расследовании убийства П.Шеремета и представит нового руководителя Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В среду, 8 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков отчитается о ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующее сообщение размещено на сайте МВД, передает УНН.
"В среду, 8 февраля, состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется, что в пресс-конференции примет участие руководство Национальной полиции Украины.
Вероятно, что во время мероприятия министр представит нового руководителя Нацполиции.
Как сообщалось ранее, 8 февраля на заседании Кабинета Министров Украины А.Аваков представит на утверждение кандидатуру нового руководителя НПУ.
Напомним, конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вшневского и Сергея Князева, одного из которых должен выбрать министр внутренних дел и утвердить правительство.