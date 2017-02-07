А.Аваков завтра звітуватиме про розслідування вбивства П.Шеремета і представить нового керівника Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У середу, 8 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прозвітує про хід розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне повідомлення розміщене на сайті МВС, передає УНН.
"У середу, 8 лютого, відбудеться прес-конференція щодо ходу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета",- йдеться у повідомленні.
Крім того планується, що у прес-конференції візьме участь керівництво Національної поліції України.
Ймовірно, що під час заходу міністр представить нового очільника Нацполіції.
Як повідомлялось раніше, 8 лютого на засіданні Кабінету Міністрів України А.Аваков представить на затвердження кандидатуру нового керівника НПУ.
Нагадаємо, конкурсна комісія обрала трьох кандидатів на посаду голови Національної поліції України, а саме Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, одного з яких має обрати міністр внутрішніх справ і затвердити Уряд.