950 человек пострадали от взрывных устройств с начала полномасштабного российского вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения от взрывоопасных предметов пострадали 950 человек. Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Руслан Берегуля, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Украине зафиксировано 647 инцидентов, которые связаны с взрывоопасными предметами. В результате чего пострадали 950 человек.

С начала полномасштабного военного вторжения зафиксировано 647 инцидентов, связанных с взрывоопасными предметами среди гражданского населения, в результате которых пострадали 950 человек, из них погибли 289 человек и 661 человек получил увечья или ранения - сказал он.

Он отметил, что для безопасности гражданского населения будут продолжаться меры, чтобы избавить территорию Украины от ужасных последствий, которые оставила российская федерация.

Харьковская, Донецкая и Херсонская области наиболее загрязнены взрывоопасными предметами - ГСЧС