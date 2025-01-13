94 атаки оккупантов с начала суток: горячее всего на Покровском направлении

94 вражеских атак произошло на фронте с начала текущих суток, горячее всего сегодня на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 13 января, пишет УНН.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении - сообщили в Генштабе.

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Сумщины, в частности населенные пункты Мезеновка, Порозок, Барановка и Рясное.

Ситуация по направлениям, как указано, такова:

Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Три штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Часового Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

В настоящее время на Торецком направлении состоялось 12 вражеских атак. Враг атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, пока продолжается одно боестолкновение.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 40 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Курахово и Янтарное. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 26 атак противника, 14 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Времовка и Нескучное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

"На Курщине наши защитники за сегодня отбили десять атак захватчиков, кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив две управляемые авиационные бомбы, и совершил 215 артиллерийских обстрелов", - говорится в сводке.

На других направлениях пока, как сообщается, существенных изменений не отмечается.

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