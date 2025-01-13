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94 атаки окупантів з початку доби: найгарячіше на Покровському напрямку

94 атаки окупантів з початку доби: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 26871 перегляди

Російські війська здійснили 94 атаки на позиції ЗСУ, з них 40 - на Покровському напрямку. Українські захисники відбили більшість атак, але 14 боєзіткнень на Покровському напрямку ще тривають.

94 ворожих атак сталося на фронті з початку поточної доби, найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 13 січня, пише УНН.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 94 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському напрямку

- повідомили у Генштабі.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони Сумщини, зокрема населені пункти Мезенівка, Порозок, Баранівка та Рясне.

Ситуація за напрямками, як вказано, така:

Двічі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Лозова та Дворічна, обидва боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили дев’ять ворожих атак, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

Три штурми противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районі Часового Яру та Ступочок, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На даний час на Торецькому напрямку відбулося 12 ворожих атак. Ворог атакував в районах Білої Гори, Кримського та Торецька. Наші захисники дають гідну відсіч, наразі триває одне боєзіткнення.

Найгарячіше сьогодні на Покровському напрямку: з початку доби окупанти здійснили вже 40 атак на позиції наших захисників в районах населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Курахове та Янтарне. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 26 атак противника, 14 боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку загарбники п’ять разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Розлив, Времівка та Нескучне, десять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Харківському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

"На Курщині наші захисники за сьогодні відбили десять атак загарбників, крім того, ворог завдав два авіаційних удари, скинувши дві керовані авіаційні бомби, та здійснив 215 артилерійських обстрілів", - ідеться у зведенні.

На інших напрямках наразі, як повідомляється, суттєвих змін не відзначається.

Агресор втратив за добу понад 1500 військових та сотні одиниць техніки13.01.25, 07:25 • 88611 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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