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900 пожарных борются с мегапожаром на юге Франции

Киев • УНН

 • 129031 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В пятницу более 900 пожарных при поддержке авиации было задействовано для тушения масштабного пожара в южном регионе Франции Гар, который за ночь сжег 600 гектаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Описан аварийно-спасательными службами как «мегапожар», он вынудил эвакуировать сотни людей.

Пожарная служба района Гард сообщила в пятницу утром, что 13 пожарных получили легкие ранения.

Кроме персонала на земле, воду сбрасывали два самолета.

Пожарная служба сообщила, что тысячи гектаров лесистой местности оказались под угрозой, поскольку порывы ветра со скоростью до 80 км/ч распространяли пламя среди высохших деревьев.

Дополнение

Юго-восток Франции в этом году пострадал от засухи, что увеличило риск возникновения пожаров.

Во время аномальной жары в прошлом месяце около 600 гектаров было сожжено в результате пожара, который начался в результате обстрела полигона армейской артиллерии недалеко от средиземноморского портового города Марсель.

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