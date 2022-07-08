900 пожежників борються з мегапожежею на півдні Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У п'ятницю понад 900 пожежників за підтримки авіації було задіяно для гасіння масштабної пожежі в південному регіоні Франції Гар, яка за ніч спалила 600 гектарів. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Описана аварійно-рятувальними службами як «мегапожежа», вона призвела до евакуації сотень людей.
Пожежна служба району Гард повідомила у п'ятницю вранці, що 13 пожежників отримали легкі поранення.
Крім персоналу на землі, воду скидали два літаки.
Пожежна служба повідомила, що тисячі гектарів лісистої місцевості опинилися під загрозою, оскільки пориви вітру зі швидкістю до 80 км/год поширювали полум'я серед висохлих дерев.
Доповнення
Південний схід Франції цього року постраждав від посухи, що збільшило ризик виникнення пожеж.
Під час аномальної спеки минулого місяця близько 600 гектарів було спалено внаслідок пожежі, яка почалася внаслідок обстрілу полігону армійської артилерії неподалік середземноморського портового міста Марсель.