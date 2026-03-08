9 марта в некоторых регионах продолжат отключать электроэнергию – Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за повреждений инфраструктуры от атак 9 марта будут действовать ограничения для населения и промышленности. Графики будут действовать с 08:00 до конца суток.
В понедельник, 9 марта, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", ограничения начнутся с 08:00 и продлятся до конца суток. Кроме бытовых потребителей, меры коснутся и промышленного сектора, для которого вводятся графики ограничения мощности. Об этом пишет УНН.
Детали
Основными причинами введения лимитов потребления стали последствия последних российских ракетно-дроновых атак, которые нанесли значительные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты отмечают, что энергосистема остается уязвимой, поэтому для сбалансирования сети необходимо временно снизить нагрузку в отдельных областях.
Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине08.03.26, 18:00 • 752 просмотра
Энергетики предупреждают, что ситуация в системе динамична и может меняться в зависимости от темпов восстановительных работ. Точное время и объем отключений по конкретным адресам потребители могут узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения (облэнерго). В компании также призывают граждан потреблять электроэнергию экономно в часы, когда питание появляется по графику.
Увидеть графики почасовых отключений для каждого региона можно у нас на сайте.