9 марта в некоторых регионах продолжат отключать электроэнергию – Укрэнерго

14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Эксклюзивы
Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет8 марта, 06:45 • 7642 просмотра
В Харьковской области россияне атаковали спасателей ГСЧС во время тушения пожараPhoto8 марта, 07:56 • 5916 просмотра
Сибига прокомментировал задержание Швецией грузового судна Caffa8 марта, 09:43 • 7018 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен8 марта, 10:23 • 18088 просмотра
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод11:40 • 5472 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 17926 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 64209 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 71004 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 99992 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 64362 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Нидерланды
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 4064 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 23319 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 26134 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 27491 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 28346 просмотра
9 марта в некоторых регионах продолжат отключать электроэнергию – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Из-за повреждений инфраструктуры от атак 9 марта будут действовать ограничения для населения и промышленности. Графики будут действовать с 08:00 до конца суток.

9 марта в некоторых регионах продолжат отключать электроэнергию – Укрэнерго

В понедельник, 9 марта, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", ограничения начнутся с 08:00 и продлятся до конца суток. Кроме бытовых потребителей, меры коснутся и промышленного сектора, для которого вводятся графики ограничения мощности. Об этом пишет УНН.

Детали

Основными причинами введения лимитов потребления стали последствия последних российских ракетно-дроновых атак, которые нанесли значительные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты отмечают, что энергосистема остается уязвимой, поэтому для сбалансирования сети необходимо временно снизить нагрузку в отдельных областях.

Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине08.03.26, 18:00 • 752 просмотра

Энергетики предупреждают, что ситуация в системе динамична и может меняться в зависимости от темпов восстановительных работ. Точное время и объем отключений по конкретным адресам потребители могут узнать на официальных ресурсах своих операторов систем распределения (облэнерго). В компании также призывают граждан потреблять электроэнергию экономно в часы, когда питание появляется по графику.

Увидеть графики почасовых отключений для каждого региона можно у нас на сайте.

Степан Гафтко

Украина