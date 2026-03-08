$43.810.0050.900.00
9 березня у деяких регіонах продовжать відключати електроенергію – Укренерго

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Через пошкодження інфраструктури від атак 9 березня діятимуть обмеження для населення та промисловості. Графіки триватимуть з 08:00 до кінця доби.

9 березня у деяких регіонах продовжать відключати електроенергію – Укренерго

У понеділок, 9 березня, у низці регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Як повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго", обмеження розпочнуться з 08:00 і триватимуть до кінця доби. Окрім побутових споживачів, заходи торкнуться і промислового сектору, для якого запроваджуються графіки обмеження потужності. Про це пише УНН.

Деталі

Основними причинами запровадження лімітів споживання стали наслідки останніх російських ракетно-дронових атак, які завдали значних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Фахівці зазначають, що енергосистема залишається вразливою, тому для збалансування мережі необхідно тимчасово знизити навантаження в окремих областях.

Енергетики попереджають, що ситуація в системі динамічна і може змінюватися залежно від темпів відновлювальних робіт. Точний час та обсяг відключень за конкретними адресами споживачі можуть дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу (обленерго). У компанії також закликають громадян споживати електроенергію ощадливо в години, коли живлення з’являється за графіком.

Побачити графіки погодинних відключено для кожого регіону можна у нас на сайті.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна