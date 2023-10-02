8-летний сын потерял отца: глава МВД рассказал о погибшем в Херсоне полицейском
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Во время обстрела российскими оккупантами Херсона погиб 38-летний патрульный Виталий Новицкий. У него остался 8-летний ребенок, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
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«Вследствие полученных повреждений во время вражеского обстрела погиб херсонский патрульный Виталий Новицкий. Полицейскому было 38 лет. У Виталия остались родители, жена и 8-летний сын», - написал Клименко в Telegram.
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Херсон около 10 часов в очередной раз за утро подвергся удару армии рф. Ранения получили, в частности, двое полицейских.
Однако, один из полицейских, который сегодня получил ранения в результате российского обстрела Херсона, умер на операционном столе.