8-річний син втратив батька: голова МВС розповів про загиблого у Херсоні поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Під час обстрілу російськими окупантами Херсона загинув 38-річний патрульний Віталій Новицький. У нього залишилась 8-річна дитина, повідомив міністрів внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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«Внаслідок отриманих ушкоджень під час ворожого обстрілу загинув херсонський патрульний Віталій Новицький. Поліцейському було 38 років. У Віталія залишилися батьки, дружина та 8-річний син», - написав Клименко у Telegram.
Доповнення
Херсон близько 10 години вчергове за ранок зазнав удару армії рф. Поранення отримали, зокрема, двоє поліцейських.
Однак, один із поліцейських, який сьогодні отримав поранення внаслідок російського обстрілу Херсона, помер на операційному столі.