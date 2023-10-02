Ворожий обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Один із поліцейських, який сьогодні отримав поранення внаслідок російського обстрілу Херсона, помер на операційному столі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.
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«Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі», - заявив Білошицький у Facebook.
Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, поранення поліцейського через ворожий обстріл виявилися надто тяжкими.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок обстрілу Херсона близько 10 години поранено чотирьох людей. Серед постраждалих-двоє поліцейських.