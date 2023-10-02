Ворожий обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

Цитата

«Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі», - заявив Білошицький у Facebook.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, поранення поліцейського через ворожий обстріл виявилися надто тяжкими.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок обстрілу Херсона близько 10 години поранено чотирьох людей. Серед постраждалих-двоє поліцейських.