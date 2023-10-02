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Ворожий обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

Ворожий обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Один із поліцейських, який сьогодні отримав поранення внаслідок російського обстрілу Херсона, помер на операційному столі. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише УНН.

Цитата

«Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі», - заявив Білошицький у Facebook.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, поранення поліцейського через ворожий обстріл виявилися надто тяжкими.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок обстрілу Херсона близько 10 години поранено чотирьох людей. Серед постраждалих-двоє поліцейських.

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