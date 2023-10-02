Вражеский обстрел Херсона: умер один из раненых полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Один из полицейских, который сегодня получил ранения в результате российского обстрела Херсона, умер на операционном столе. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет УНН.
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«Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, один из патрульных полицейских умер на операционном столе», - заявил Билошицкий в Facebook.
Как отметил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, ранения полицейского из-за вражеского обстрела оказались слишком тяжелыми.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате обстрела Херсона около 10 часов ранены четыре человека. Среди пострадавших - двое полицейских.