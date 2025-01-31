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77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

77 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 1768 просмотра

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На фронте произошло 77 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - 38 атак. Противник активно штурмует позиции ВСУ на разных направлениях, включая Харьковское, Купянское и Лиманское.

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений, на Покровском направлении противник уже совершил 38 попыток потеснить наших защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинской армии в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник один раз шел на позиции наших подразделений в районе Песчаного.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодязов. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Краматорском направлении оккупанты трижды штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, где Силы обороны отбили три вражеские атаки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 33 атаки противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное на Новопавловском направлении. За сегодняшний день отбито четыре атаки оккупационной армии.

На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник один раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационные удары по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку.

В Курской областии украинские воины отбили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих30.01.25, 07:27 • 114692 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
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