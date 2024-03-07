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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта: Киевская электричка будет бесплатна для домашних любимцев

7 марта: Киевская электричка будет бесплатна для домашних любимцев

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 06:16  •  12254 просмотра

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По случаю дня рождения UAnimals электропоезда Киевской городской электрички позволяют бесплатный проезд для всех видов домашних животных, включая птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб.

По случаю празднования Дня рождения организации зоозащиты UAnimals, электропоезда Kyiv City Express становятся доступными для всех видов животных: птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, земноводных и рыб. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Сегодня, 7 марта, Киевская кольцевая электричка открывает свои двери для самых необычных пассажиров - домашних любимцев.

По случаю Дня рождения UAnimals Kyiv City Express предлагает всем владельцам животных возможность путешествовать вместе со своими пернатыми, меховыми и чешуйчатыми друзьями совершенно бесплатно.

В этот день, электропоезда Kyiv City Express будут открыты для всех видов животных: птицы, млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы.

Добавим

Чтобы получить электронный выточек на память об этом дне, достаточно обратиться к чат-боту Укрзализныци.

Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Киев - Львов на предстоящий уикенд3 марта 2024, 09:14 • 50912 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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