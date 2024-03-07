7 березня: Київська електричка буде безкоштовна для домашніх улюбленців
Київ • УНН
З нагоди дня народження UAnimals електропоїзди Київської міської електрички дозволяють безкоштовний проїзд для всіх видів домашніх тварин, включаючи птахів, ссавців, рептилій, амфібій та риб.
З нагоди святкування Дня народження організації зоозахисту UAnimals, електропоїзди Kyiv City Express стають доступними для всіх видів тварин: птахів, ссавців, плазунів, земноводних та риб. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Сьогодні, 7 березня, Київська кільцева електричка відкриває свої двері для найнезвичайніших пасажирів - домашніх улюбленців.
З нагоди Дня народження UAnimals Kyiv City Express пропонує всім власникам тварин можливість подорожувати разом із своїми пернатими, хутряними та лускатими друзями абсолютно безкоштовно.
У цей день, електропоїзди Kyiv City Express будуть відкриті для всіх видів тварин: птахи, ссавці, плазуни, земноводні та риби.
Додамо
Аби отримати електронний виточок на пам'ять про цей день, достатньо звернутися до чат-боту Укрзалізниці.
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