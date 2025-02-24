69 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении наши защитники отбивают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий неподалеку Петропавловки и Загрызово. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка.

Силы обороны отбивают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 17 атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

При поддержке штурмовой авиации сегодня враг атаковал населенный пункт Каменское на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали семь атак российских захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Противник совершил более 220 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Более тысячи оккупантов и 7 танков: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям рф на фронте