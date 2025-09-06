68 боевых столкновений на фронте: враг активно атакует Покровское и Новопавловское направления
С начала суток произошло 68 боевых столкновений, враг наиболее активен на Покровском и Новопавловском направлениях. Силы обороны отбили большинство атак, но бои продолжаются на нескольких направлениях.
С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз без успеха пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези и в сторону Шандриголового и Дерилового. Три боевых столкновения продолжаются.
На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще пять боевых столкновений продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Бондарное.
На Торецком направлении враг совершил три штурмовых действия в районах Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шаховое, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверового, Молодецкого, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 32 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Камышеваха и в сторону Филии, Новоселовки. Наши воины отбили семь вражеских штурмов, еще одна атака продолжается.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Отрадокаменка.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На остальных направлениях – без особых изменений.
