Эксклюзив
12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Эксклюзив
10:49
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
68 боевых столкновений на фронте: враг активно атакует Покровское и Новопавловское направления

Киев • УНН

 • 630 просмотра

С начала суток произошло 68 боевых столкновений, враг наиболее активен на Покровском и Новопавловском направлениях. Силы обороны отбили большинство атак, но бои продолжаются на нескольких направлениях.

68 боевых столкновений на фронте: враг активно атакует Покровское и Новопавловское направления

С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 8 авиаударов, сбросив 20 управляемых авиабомб, а также совершил 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз без успеха пытались прорвать нашу оборону в районе Купянска.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодези и в сторону Шандриголового и Дерилового. Три боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще пять боевых столкновений продолжаются. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки, Григоровки, Переездного и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Бондарное.

На Торецком направлении враг совершил три штурмовых действия в районах Русиного Яра, Полтавки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шаховое, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Мирнограда, Родинского, Покровска, Зверового, Молодецкого, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 32 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Камышеваха и в сторону Филии, Новоселовки. Наши воины отбили семь вражеских штурмов, еще одна атака продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Отрадокаменка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Потери оккупантов: за сутки ВСУ обезвредили почти 1000 российских солдат и 39 артсистем06.09.25, 08:15 • 2754 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Украина
Краматорск
Купянск