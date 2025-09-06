$41.350.00
48.130.00
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

Київ

Від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень, ворог найактивніший на Покровському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони відбили більшість атак, але бої тривають на кількох напрямках.

68 бойових зіткнень на фронті: ворог активно атакує Покровський та Новопавлівський напрямки

Від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового і Дерилового. Три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у районах Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 32 атаки противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Комишуваха та у бік Філії, Новоселівки. Наші воїни відбили сім ворожих штурмів, ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.

Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Сіверськ
Україна
Краматорськ
Куп'янськ