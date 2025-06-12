64% украинцев считают надежным партнером Европу, относительно США такого мнения только 32%

Большинство украинцев считают Европу надежным союзником, который стремится к приемлемому для Украины завершению войны. В то же время США как надежного партнера воспринимают лишь 32% граждан, – сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Согласно результатам всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в мае-июне 2025 года, 64% опрошенных украинцев считают, что ЕС остается союзником, который поддерживает Украину в войне с рф и не давит на Киев для уступок. В то же время 24% не согласны с такой оценкой.

Относительно США наблюдается другая тенденция: 58% респондентов считают, что Вашингтон устал от войны, ослабевает в поддержке и оказывает давление на Украину, чтобы она согласилась на компромиссы. Положительно оценивают политику США только 32%.

По сравнению с мартом 2025 года, отношение к Европе осталось стабильным, тогда как в случае США зафиксировано незначительное улучшение, однако общий баланс восприятия остается отрицательным.

Дополнительно

Кроме оценки партнерства, украинцев также спрашивали о восприятии Дональда Трампа. По состоянию на начало июня 72% респондентов считают негативным для Украины тот факт, что именно он является Президентом США. Положительно оценивают его роль лишь 16%.

Для сравнения: в декабре 2024 года более половины опрошенных (54%) еще имели оптимистичные ожидания от президентства Трампа, однако уже в марте 2025 года взгляды кардинально изменились, – 73% украинцев назвали это плохим для государства.

Справка

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии методом телефонных интервью в период с 15 мая по 3 июня 2025 года. Было опрошено 2004 респондентов на подконтрольных Правительству Украины территориях. На вопрос о политике ЕС/США ответили около 500 респондентов, погрешность результатов – не превышает 5,8%.

Увеличилось число украинцев, которые готовы терпеть войну, сколько будет необходимо - опрос