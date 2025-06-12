64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%
Київ • УНН
Згідно з опитуванням КМІС, більшість українців вважають ЄС надійним союзником, у той час як США сприймаються як країна, що втомлюється від війни та тисне на Україну щодо поступок.
Більшість українців вважають Європу надійним союзником, який прагне прийнятного для України завершення війни. Водночас США як надійного партнера сприймають лише 32% громадян, – повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інститута соціології.
Деталі
Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у травні-червні 2025 року, 64% опитаних українців вважають, що ЄС залишається союзником, який підтримує Україну у війні з рф і не тисне на Київ для поступок. Водночас 24% не згодні з такою оцінкою.
Щодо США спостерігається інша тенденція: 58% респондентів вважають, що Вашингтон втомився від війни, слабшає у підтримці та чинить тиск на Україну, аби вона погодилась на компроміси. Позитивно оцінюють політику США лише 32%.
Порівняно з березнем 2025 року, ставлення до Європи залишилось стабільним, тоді як у випадку США зафіксоване незначне покращення, однак загальний баланс сприйняття залишається негативним.
Додатково
Крім оцінки партнерства, українців також питали про сприйняття Дональда Трампа. Станом на початок червня 72% респондентів вважають негативним для України той факт, що саме він є Президентом США. Позитивно оцінюють його роль лише 16%.
Для порівняння: у грудні 2024 року понад половина опитаних (54%) ще мали оптимістичні очікування від президентства Трампа, проте вже у березні 2025 року погляди кардинально змінилися, – 73% українців назвали це поганим для держави.
Довідка
Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю у період з 15 травня по 3 червня 2025 року. Було опитано 2004 респондентів на підконтрольних Уряду України територіях. На запитання щодо політики ЄС/США відповіли близько 500 респондентів, похибка результатів – не перевищує 5,8%.
Побільшало українців, які готові терпіти війну, скільки буде необхідно - опитування06.06.25, 14:17 • 2572 перегляди