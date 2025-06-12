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64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

Київ • УНН

 • 794 перегляди

Згідно з опитуванням КМІС, більшість українців вважають ЄС надійним союзником, у той час як США сприймаються як країна, що втомлюється від війни та тисне на Україну щодо поступок.

64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

Більшість українців вважають Європу надійним союзником, який прагне прийнятного для України завершення війни. Водночас США як надійного партнера сприймають лише 32% громадян, – повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інститута соціології.

Деталі

Згідно з результатами всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у травні-червні 2025 року, 64% опитаних українців вважають, що ЄС залишається союзником, який підтримує Україну у війні з рф і не тисне на Київ для поступок. Водночас 24% не згодні з такою оцінкою.

Щодо США спостерігається інша тенденція: 58% респондентів вважають, що Вашингтон втомився від війни, слабшає у підтримці та чинить тиск на Україну, аби вона погодилась на компроміси. Позитивно оцінюють політику США лише 32%.

Порівняно з березнем 2025 року, ставлення до Європи залишилось стабільним, тоді як у випадку США зафіксоване незначне покращення, однак загальний баланс сприйняття залишається негативним.

Додатково

Крім оцінки партнерства, українців також питали про сприйняття Дональда Трампа. Станом на початок червня 72% респондентів вважають негативним для України той факт, що саме він є Президентом США. Позитивно оцінюють його роль лише 16%.

Для порівняння: у грудні 2024 року понад половина опитаних (54%) ще мали оптимістичні очікування від президентства Трампа, проте вже у березні 2025 року погляди кардинально змінилися, – 73% українців назвали це поганим для держави.

Довідка

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології методом телефонних інтерв’ю у період з 15 травня по 3 червня 2025 року. Було опитано 2004 респондентів на підконтрольних Уряду України територіях. На запитання щодо політики ЄС/США відповіли близько 500 респондентів, похибка результатів – не перевищує 5,8%.

Побільшало українців, які готові терпіти війну, скільки буде необхідно - опитування06.06.25, 14:17 • 2572 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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