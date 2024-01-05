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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 января: Международный разгрузочный день, Крещенский Сочельник

5 января: Международный разгрузочный день, Крещенский Сочельник

Киев • УНН

 • 33027 просмотра

Все, кто хотят дать своему организму отдохнуть от новогодне-рождественских праздников, могут присоединиться к празднованию Международного разгрузочного дня

Сегодня, пятого января, все, кто хотят дать своему организму отдохнуть от новогодне-рождественских праздников, могут присоединиться к празднованию Международного разгрузочного дня, пишет УНН.

Событие возникло недавно, и, в первую очередь, к нему приобщаются сторонники здорового образа жизни и правильного питания.

При этом, совсем не обязательно переходить на жесткое голодание, однако пищевая разгрузка будет очень даже полезной. Лучше постепенно на какое-то время перейти на легкие блюда, не перегруженные жирами и углеводами.

Также стоит отказаться от газированных напитков и алкоголя.

Все это направлено на то, чтобы привести в норму обменные процессы в организме, дать ему восстановиться и перейти в привычный ритм жизни. В разгрузочный день желательно употреблять больше жидкостей, таких как очищенная вода без газа, травяные чаи, домашние несладкие компоты.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня Крещенский Сочельник.

Крещение Господне является чрезвычайно важным событием для христиан. Сегодня желательно придерживаться максимально строгого поста.

По традиции, в это вечер на стол надо ставить голодную кутью, которая готовится без молочных продуктов, постные блины, вареники с картошкой и капустой, овсяный кисель.

Именно на Крещенский Сочельник в церквях начинают освящать воду.

Считается, что вода, освященная в Крещенский Сочельник, имеет сильное благодатное действие, которое не теряется даже после ее разбавления с простой водой. К святой воде следует относиться по-особенному. Церковная святыня должна храниться в особом месте, рядом с иконами. Так она может долго сохранять свою силу.

Традиционно в Сочельник накануне Крещения Господня девушки гадали, а дети отправлялись на щедрование. Во время щедрования принято вручать по веточке орешника каждому хозяину. Если щедровальники - юные парни, то они обычно щедровали под окнами девушек, которые на выданье. Если дом с девушкой обходили, это означало, что она еще мала.

Именины 5 января празднуют  Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Семен, Сергей, Евгения, Татьяна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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