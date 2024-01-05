5 січня: Міжнародний розвантажувальний день, Хрещенський Святвечір

Сьогодні, п’ятого січня, усі, хто хочуть дати своєму організму відпочити від новорічно-різдвяних свят, можуть приєднатися до відзначення Міжнародного розвантажувального дня, пише УНН.

Подія виникла нещодавно, і, в першу чергу, до неї долучаються прихильники здорового способу життя та правильного харчування.

При цьому, зовсім не обов’язково переходити на жорстке голодування, проте харчове розвантаження буде дуже навіть корисним. Краще поступово на якийсь час перейти на легкі страви, не переобтяжені жирами і вуглеводами.

Також варто відмовитися від газованих напоїв і алкоголю.

Усе це спрямовано на те, щоб привести в норму обмінні процеси в організмі, дати йому відновитися і перейти в звичний ритм життя. У розвантажувальний день бажано вживати більше рідин, таких як очищена вода без газу, трав’яні чаї, домашні несолодкі компоти.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні Хрещенській Святвечір.

Хрещення Господнє є надзвичайно важливою подією для християн. Сьогодні бажано дотримуватися максимально суворого посту.

З традицією, в це вечір на стіл треба ставити голодну кутю, яка готується без молочних продуктів, пісні млинці, вареники з картоплею та капустою, вівсяний кисіль.

Саме на Водохресний Святвечір у церквах починають освячувати воду.

Вважається, що вода, освячена у Хрещенський Святвечір, має сильну благодатну дію, яка не втрачається навіть після її розбавлення з простою водою. До святої води слід ставитися по-особливому. Церковна святиня має зберігатися в особливому місці, поряд з іконами. Так вона може довго зберігати свою силу.

Традиційно у Святвечір напередодні Хрещення Господнього дівчата ворожили, а діти відправлялися на щедрування. Під час щедрування прийнято вручати по гілочці ліщини кожному господарю. Якщо щедрувальники – юні парубки, то вони зазвичай щедрували під вікнами дівчат, що на виданні. Якщо домівку з дівчиною обминали, це означало, що вона ще мала.

Іменини 5 січня святкують Григорій, Йосип, Матвій, Роман, Семен, Сергій, Євгенія , Тетяна.