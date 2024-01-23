5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки

После приостановления блокады пунктов пропуска в Польшу выехало почти 5 тысяч грузовиков, сообщил вице-премьер Александр Кубраков, передает УНН.

Детали

"После приостановления блокады 17 января трех пунктов пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская" и "Корчева - Краковец" в Польшу уже выехало почти 5 тысяч грузовиков.

Крупнейший пункт пропуска "Ягодин" уже восстановил свою пропускную способность на уровне 600 грузовиков в сутки. Это показатель даже выше, чем был до блокады. Растет количество грузовиков, выезжающих через "Краковец" и "Рава-Русскую", - сообщил чиновник.

Оцениваем эффективность решения на "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧергу. Пока пункт пропуска работает не на всю способность, а должен пропускать 150 пустых грузовиков в сутки, как это было и во время функционирования еЧерги. Важно, чтобы все пункты пропуска работали на максимальную мощность сообщил Кубраков.

Он подчеркнул, что один из ключевых вопросов - продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок, так называемый "транспортный безвиз".

Это соглашение помогло выстоять Украине в первый год полномасштабного вторжения. Его положительное влияние для всех сторон отметила Еврокомиссия.

Кубраков обратил внимание, что импорт польских товаров в Украину по дорогам вырос на 30%, импорт из стран ЕС - на 44%.

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