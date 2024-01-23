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5 000 вантажівок перетнули пункти пропуску до Польщі після розблокування

5 000 вантажівок перетнули пункти пропуску до Польщі після розблокування

Київ • УНН

 • 37546 перегляди

За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, після зняття блокади пунктів пропуску майже 5 000 вантажівок виїхали до Польщі. Він підкреслив важливість Угоди про лібералізацію вантажних перевезень для виживання України.

Після призупинення блокади пунктів пропуску до Польщі виїхало майже 5 тисяч вантажівок, повідомив віце-прем’єр Олександр Кубраков, передає УНН.

Деталі

"Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська" та "Корчова – Краківець" до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок.

Найбільший пункт пропуску "Ягодин" вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через "Краківець" та "Рава-Руську", - повідомив чиновник.

Оцінюємо ефективність рішення на "Нижанковичі - Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація в єЧергу. Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність

повідомив Кубраков.

Він наголосив, що одне з ключових питань – продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз".

Ця угода допомогла вистояти Україні у перший рік повномасштабного вторгнення. Її позитивний вплив для всіх сторін відзначила Єврокомісія.

Кубраков звернув увагу, що імпорт польських товарів до України дорогами зріс на 30%, імпорт з країн ЄС – на 44%.

Туск та Шмигаль заявили про перезавантаження міжурядових відносин між Україною та Польщею: яких домовленостей досягли22.01.24, 19:44 • 124031 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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