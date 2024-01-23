5 000 вантажівок перетнули пункти пропуску до Польщі після розблокування

Після призупинення блокади пунктів пропуску до Польщі виїхало майже 5 тисяч вантажівок, повідомив віце-прем’єр Олександр Кубраков, передає УНН.

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"Після призупинення блокади 17 січня трьох пунктів пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська" та "Корчова – Краківець" до Польщі вже виїхало майже 5 тисяч вантажівок.

Найбільший пункт пропуску "Ягодин" вже відновив свою пропускну спроможність на рівні 600 вантажівок на добу. Це показник навіть вище, ніж був до блокади. Зростає кількість вантажівок, що виїжджають через "Краківець" та "Рава-Руську", - повідомив чиновник.

Оцінюємо ефективність рішення на "Нижанковичі - Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація в єЧергу. Поки пункт пропуску працює не на всю спроможність, а має пропускати 150 порожніх вантажівок на добу, як це було і під час функціонування єЧерги. Важливо, щоб всі пункти пропуску працювали на максимальну потужність повідомив Кубраков.

Він наголосив, що одне з ключових питань – продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз".

Ця угода допомогла вистояти Україні у перший рік повномасштабного вторгнення. Її позитивний вплив для всіх сторін відзначила Єврокомісія.

Кубраков звернув увагу, що імпорт польських товарів до України дорогами зріс на 30%, імпорт з країн ЄС – на 44%.

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