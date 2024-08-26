48 населенных пунктов Ровенской области без света из-за атаки на энергообъект
Киев • УНН
В результате утренней атаки на энергообъект в Ривненской области 30 тысяч потребителей остались без электричества. Обесточены 48 населенных пунктов, частично без света оказался областной центр, возникли перебои с водоснабжением.
В результате утренней атаки армии рф на энеогообъект в Ровенской области без света остались 48 населенных пунктов, частично без электричества оказался областной центр, сообщила Ровенская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, 48 населенных пунктов в бывшем Ровенском районе остались без электроснабжения. Частично без света оказался областной центр.
В общем обесточены более 30 тысяч потребителей. Это следствие утренней атаки врага на энеогообъект в Ровенской области.
По словам Коваля, из-за отсутствия электроэнергии возникли также перебои с водоснабжением, поскольку снизилось давление в системе. Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет, добавил председатель ОВА.
Ранее сообщалось, что Ровенская область подверглась ракетному удару врага по объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены окна жилого дома.