48 населенных пунктов Ровенской области без света из-за атаки на энергообъект

В результате утренней атаки армии рф на энеогообъект в Ровенской области без света остались 48 населенных пунктов, частично без электричества оказался областной центр, сообщила Ровенская ОВА, передает УНН.



Детали

Как сообщается, 48 населенных пунктов в бывшем Ровенском районе остались без электроснабжения. Частично без света оказался областной центр.

В общем обесточены более 30 тысяч потребителей. Это следствие утренней атаки врага на энеогообъект в Ровенской области. - сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

По словам Коваля, из-за отсутствия электроэнергии возникли также перебои с водоснабжением, поскольку снизилось давление в системе. Сейчас энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть свет, добавил председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что Ровенская область подверглась ракетному удару врага по объекту энергетической инфраструктуры. Повреждены окна жилого дома.