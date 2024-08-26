48 населених пунктів Рівненщини без світла через атаку на енергооб'єкт
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки на енергооб'єкт у Рівненській області 30 тисяч споживачів залишилися без електрики. Знеструмлено 48 населених пунктів, частково без світла опинився обласний центр, виникли перебої з водопостачанням.
Внаслідок ранкової атаки армії рф на енеогооб’єкт у Рівненській області без світла залишились 48 населених пунктів, частково без електрики опинився обласний центр, повідомила Рівненська ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, 48 населених пунктів у колишньому Рівненському районі залишилися без електропостачання. Частково без світла опинився обласний центр.
Загалом знеструмлено понад 30 тисяч споживачів. Це наслідок ранкової атаки ворога на енеогооб’єкт на Рівненщині.
За словами Коваля, через відсутність електроенергії виникли також перебої з водопостачанням, оскільки знизився тиск у системі. Наразі енергетики докладають усіх зусиль, щоб повернути світло, додав голова ОВА.
Раніше повідомлялось, що Рівненщина зазнала ракетного удару ворога по об'єкту енергетичної інфраструктури. Пошкоджено вікна житлового будинку.