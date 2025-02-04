475 лет за решеткой: в США вынесли рекордный приговор за жестокое обращение с животными
Киев • УНН
В Джорджии 57-летнего мужчину приговорили к 475 годам заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Полиция обнаружила 107 собак в ужасных условиях после сообщения курьера Amazon.
В штате Джорджия 57-летнего Винсента Лемарка Баррелла приговорили к 475 годам заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными. Это самый суровый известный приговор за такие преступления. Об этом информирует NBC News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на прошлой неделе мужчину из Джорджии приговорили к 475 годам заключения за организацию собачьих боев и жестокое обращение с животными, включая 107 собак, конфискованных на его территории в ноябре 2022 года.
Расследование дела началось в ноябре 2022 года после того, как курьер Amazon заметил во дворе Баррелла собак, привязанных цепями, и сообщил полиции
По информации NBC News, когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили 107 животных, находившихся в ужасных условиях.
Большинство собак были питбулями, хотя среди них попадались и смешанные породы. Баррелл содержал их в подвале, не выпуская наружу - помещение было загрязнено экскрементами, а сами животные страдали от недоедания.
Тактика, которая служит для разжигания агрессии у собак
В заявлении шерифа после обыска указано, что Баррелла задержали в день обыска по обвинению в организации собачьих боев и жестоком обращении с животными.
Расследование показало, что Баррелл участвовал в организации собачьих боев, тренируя животных на агрессию. В его доме нашли специальное оборудование для тренировок, документы, связанные с другими участниками боев, аптечку с лекарствами для собак и контракты на их продажу.
Ветеринарный осмотр выявил у большинства животных шрамы от драк, а некоторые собаки имели вырванные зубы. Часть пострадавших конфисковали, а остальные попали под опеку благотворительной организации Friends of the Forlorn Animal Rescue.
Будет ли обжаловать Баррелл свой приговор, пока неизвестно. На суде он отрицал свою причастность к незаконной деятельности.
Напомним
Приют для животных "Best Friends" в Киевской области, который 3 марта 2022 года разбомбили россияне, сбрасывая авиабомбы и обстреливая из Градов, постепенно восстанавливается с помощью неравнодушных меценатов, фондов и общественных организаций. На момент бомбардировки в приюте находилось 800 животных, которые жили в вольерах. К сожалению, большинство животных погибло, а вольеры выгорели дотла. Часть животных выжили благодаря заместителю директора приюта Александру, который самостоятельно, под канонадой вражеских обстрелов открывал горящие вольеры и выпускал животных на волю.
В приюте для животных "Best Friends" призвали украинцев брать пушистиков под опеку: как это сделать27.09.23, 15:53 • 379030 просмотров