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475 років за ґратами: у США винесли рекордний вирок за жорстоке поводження з тваринами

475 років за ґратами: у США винесли рекордний вирок за жорстоке поводження з тваринами

Київ • УНН

 • 32001 перегляди

У Джорджії 57-річного чоловіка засудили до 475 років ув'язнення за організацію собачих боїв та жорстоке поводження з тваринами. Поліція виявила 107 собак у жахливих умовах після повідомлення кур'єра Amazon.

У штаті Джорджія 57-річного Вінсента Лемарка Баррелла засудили до 475 років ув’язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами. Це найсуворіший відомий вирок за такі злочини. Про це інформує NBC News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що минулого тижня чоловіка з Джорджії засудили до 475 років ув'язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами, включно зі 107 собаками, конфіскованими на його території в листопаді 2022 року. 

Розслідування справи розпочалося у листопаді 2022 року після того, як кур’єр Amazon помітив на подвір’ї Баррелла собак, прив’язаних ланцюгами, і повідомив поліцію

- пише NBC News.

За інформацією NBC News, коли на місце прибули правоохоронці, вони виявили 107 тварин, що перебували в жахливих умовах.

Більшість собак були пітбулями, хоча серед них траплялися і змішані породи. Баррелл утримував їх у підвалі, не випускаючи назовні – приміщення було забруднене екскрементами, а самі тварини страждали від недоїдання.

Тактика, яка служить для розпалювання агресії у собак

- йдеться в заяві окружного прокурора округу Полдінг.

У заяві шерифа після обшуку зазначено, що Баррелла затримали в день обшуку за звинуваченням в організації собачих боїв і жорстокому поводженні з тваринами.

Розслідування показало, що Баррелл брав участь в організації собачих боїв, тренуючи тварин на агресію. У його будинку знайшли спеціальне обладнання для тренувань, документи, пов’язані з іншими учасниками боїв, аптечку з ліками для собак та контракти на їх продаж.

Ветеринарний огляд виявив у більшості тварин шрами від бійок, а деякі собаки мали вирвані зуби. Частину постраждалих конфіскували, а інші потрапили під опіку благодійної організації Friends of the Forlorn Animal Rescue.

Чи оскаржуватиме Баррелл свій вирок, наразі невідомо. На суді він заперечував свою причетність до незаконної діяльності.

Нагадаємо 

Притулок для тварин "Best Friends" у Київській області, який 3 березня 2022  розбомбили росіяни, на Київщині, закликає українців відкрити двері у світ опіки за пушистиками. Вдячні волонтери віддячать тоннами милого контенту і не лише. 

Роботизовані собаки ЗСУ: які характеристики та для чого їх застосовують14.08.24, 14:57 • 113890 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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