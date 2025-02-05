475 років за ґратами: у США винесли рекордний вирок за жорстоке поводження з тваринами

У штаті Джорджія 57-річного Вінсента Лемарка Баррелла засудили до 475 років ув’язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами. Це найсуворіший відомий вирок за такі злочини. Про це інформує NBC News, передає УНН.

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Зазначається, що минулого тижня чоловіка з Джорджії засудили до 475 років ув'язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами, включно зі 107 собаками, конфіскованими на його території в листопаді 2022 року.

Розслідування справи розпочалося у листопаді 2022 року після того, як кур’єр Amazon помітив на подвір’ї Баррелла собак, прив’язаних ланцюгами, і повідомив поліцію - пише NBC News.

За інформацією NBC News, коли на місце прибули правоохоронці, вони виявили 107 тварин, що перебували в жахливих умовах.

Більшість собак були пітбулями, хоча серед них траплялися і змішані породи. Баррелл утримував їх у підвалі, не випускаючи назовні – приміщення було забруднене екскрементами, а самі тварини страждали від недоїдання.

Тактика, яка служить для розпалювання агресії у собак - йдеться в заяві окружного прокурора округу Полдінг.

У заяві шерифа після обшуку зазначено, що Баррелла затримали в день обшуку за звинуваченням в організації собачих боїв і жорстокому поводженні з тваринами.

Розслідування показало, що Баррелл брав участь в організації собачих боїв, тренуючи тварин на агресію. У його будинку знайшли спеціальне обладнання для тренувань, документи, пов’язані з іншими учасниками боїв, аптечку з ліками для собак та контракти на їх продаж.

Ветеринарний огляд виявив у більшості тварин шрами від бійок, а деякі собаки мали вирвані зуби. Частину постраждалих конфіскували, а інші потрапили під опіку благодійної організації Friends of the Forlorn Animal Rescue.

Чи оскаржуватиме Баррелл свій вирок, наразі невідомо. На суді він заперечував свою причетність до незаконної діяльності.

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