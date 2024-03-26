380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области

Вражеские войска нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

За сутки в Запорожской области оккупанты нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам.

По информации, 4 авиационных удара были осуществлены военнослужащими рф по Роботино и Малой Токмачке.

97 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. Также было зафиксировано 3 обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Малой Токмачке и Роботино.

Кроме того, 276 артиллерийских ударов было нанесено по территориям Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Вербового и Новоданиловки.

Добавим

Было зафиксировано 44 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако мирные жители не пострадали.

Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет