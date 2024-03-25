Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

За минувшие сутки рф осуществила 258 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В Запорожской области оккупанты нанесли 258 ударов по 9 населенным пунктам в течение последних суток.

Среди атак было зафиксировано 6 авиационных ударов, которые военнослужащие рф осуществили по Малиновке, Роботино и Малой Токмачке.

Дополнительно, 22 беспилотные летательные аппараты атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Артиллерийские удары, насчитывавшие 230 выстрелов, были нанесены по территориям Гуляйполя, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового и Новоданиловки.

Добавим

За сутки 5 раз было сообщено о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

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