Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  122538 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  207881 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178993 просмотра

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22 марта 2024, 11:19  •  175780 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172276 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140314 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  340017 просмотра

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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127359 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  442398 просмотра

Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

За минувшие сутки рф осуществила 258 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12603 просмотра
Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.

Война •   •  11914 просмотра
Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.

Война •   •  13244 просмотра
рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки

"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели

Ожидается, что электроснабжение Харькова, который подвергся массированному вражескому ракетному обстрелу, значительно улучшится примерно через 8-9 дней, по словам руководителя "Укрэнерго".

Общество •   •  13385 просмотра
"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели

За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  14118 просмотра
За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел

рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города

В Николаеве повреждены дома из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Общество •   •  16405 просмотра
рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города

Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.

Общество •   •  15127 просмотра
Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, попытки рф разработать и применить морские беспилотники оказались по большей части неудачными: было зафиксировано лишь одно реальное применение, а остальные случаи потерпели неудачу.

Война •   •  15312 просмотра
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные

Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф

Польские фермеры в Варминско-Мазурском воеводстве приостановили блокаду границы с рф в Гжехотках из-за приближения Пасхальных праздников.

Общество •   •  23288 просмотра
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф

25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение

25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.

УНН Lite •   •  20545 просмотра
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение