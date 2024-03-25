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Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет
За минувшие сутки рф осуществила 258 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.
Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки
Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.
рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.
"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели
Ожидается, что электроснабжение Харькова, который подвергся массированному вражескому ракетному обстрелу, значительно улучшится примерно через 8-9 дней, по словам руководителя "Укрэнерго".
За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел
За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города
В Николаеве повреждены дома из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии
Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.
Буданов: рф имеют разработки морских дронов, но безуспешные
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, попытки рф разработать и применить морские беспилотники оказались по большей части неудачными: было зафиксировано лишь одно реальное применение, а остальные случаи потерпели неудачу.
Польские фермеры приостанавливают блокаду границы с рф
Польские фермеры в Варминско-Мазурском воеводстве приостановили блокаду границы с рф в Гжехотках из-за приближения Пасхальных праздников.
25 марта: Международный день вафель, Благовещение, Благовещение
25 марта отмечается Международный день вафель - популярного лакомства, имеющего более 100 разновидностей во всем мире, от пушистых американских вафель до хрустящих бельгийских льежских вафель.