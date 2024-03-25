Предупреждены о ракетной угрозе в Запорожской области

США и Япония планируют объявить наибольшее обновление договора безопасности более чем за 60 лет

США и Япония намерены объявить о более чем за 60 лет обновления договора о безопасности, предусматривающем реструктуризацию американского военного командования в Японии, а также усиление оперативного планирования и военных учений между двумя странами, что обусловлено общим беспокойством относительно влияния Китая.