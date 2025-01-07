380 ударов за сутки: оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожья

В течение последних суток на территории 12 населенных пунктов Запорожской области было зафиксировано 380 ударов. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Оккупационные войска террористической страны продолжают интенсивные обстрелы Запорожской области.

В частности, три авиационных удара пришлись на Степногорск и Пятихатки. Более двухсот беспилотников различных типов атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

Кроме того, два обстрела из реактивных систем залпового огня поразили территории Лобкового и Малой Токмачки, а 134 артиллерийских удара обрушились на эти же районы, а также на Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Белогорье, Малиновку и Ольговское.

В общем, в результате этих атак было повреждено 8 жилых домов и объектов инфраструктуры. Однако, по информации местных органов, среди мирных жителей жертв не было.

Оккупанты обстреляли Запорожскую область