380 ударів за добу: окупанти атакували 12 населених пунктів Запоріжжя
Київ • УНН
Російські війська завдали 380 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники та артилерію. Пошкоджено 8 об'єктів, жертв серед цивільних немає.
Протягом останньої доби на території 12 населених пунктів Запорізької області було зафіксовано 380 ударів. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Окупаційні війська терористичної країни продовжують інтенсивні обстріли Запорізької області.
Зокрема, три авіаційні удари припали на Степногірськ та П'ятихатки. Більше двохсот безпілотників різних типів атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
Окрім того, два обстріли з реактивних систем залпового вогню вразили території Лобкового та Малої Токмачки, а 134 артилерійські удари обрушилися на ці ж райони, а також на Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Білогір'я, Малинівку та Ольгівське.
Загалом, унаслідок цих атак було пошкоджено 8 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Однак, за інформацією місцевих органів, серед мирних жителів жертв не було.
Окупанти обстріляли Запорізьку область02.02.23, 05:19 • 884880 переглядiв