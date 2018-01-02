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Зубко: 33 общины ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов

Киев • УНН

 • 12047 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. На сегодняшний день, 33 территориальные общины ожидают решения Центральной избирательной комиссии о назначении первых выборов. Об этом на своей странице в сети Facebook написал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

Зубко: 33 общины ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов

"В Украине сформировано 698 объединенных территориальных общин. Уже есть 665 ОТО, в которых уже состоялись первые выборы, еще 33 общины ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов. В этих общинах проживает более 6 млн украинцев и более 29% территории страны охвачены ОТО . Лидируют по темпам объединения общин Днепропетровская и Житомирская области. Кроме того, в отношении 6 общин ОГА готовят обращение в ЦИК по проведению первых выборов. А в 27 ОТО началась процедура присоединения", - написал Г. Зубко.

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Министр добавил, что для усовершенствования и упрощения процессов объединения территориальных общин Минрегионразвития инициировало принятие необходимой законодательной базы.

Напомним, 24 декабря 2017 года в 51 территориальной объединенной общине прошли первые выборы.

По одной ОТО состоялись выборы в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по две ОТО - в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по три ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четыре ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шесть ОТО - в Хмельницкой области; по семь ОТО - в Николаевской и Полтавской областях.

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