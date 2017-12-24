Сьогодні у 51 об’єднаній громаді відбудуться перші вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У неділю в 51 територіальній об’єднаній громаді проходять перші вибори. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Агов, Україно! У великій і дружній родині об’єднаних громад поповнення! Сьогодні — день народження 51 об’єднаної територіальної громади! Українці обирають своє майбутнє і нових лідерів в 17 областях України”, — повідомив Г.Зубко.
За його словами, по одній ОТГ пройдуть вибори у Вінницькій, Волинській, Рівненській і Сумській областях; по двох ОТГ — в Запорізькій, Львівській, Одеській, Херсонській і Черкаській областях; по трьох ОТГ — у Дніпропетровській, Івано-Франківської, Київській областях; по чотирьох ОТГ — у Чернівецькій і Чернігівській областях; по шести ОТГ — у Хмельницькій області; по семи ОТГ — у Миколаївській і Полтавській областях.
Він також зазначив, що на сьогодні в Україні сформовано 692 об’єднані територіальні громади.
Як повідомляв УНН, Г.Зубко наполягає на передачі земель місцевому самоврядуванню та ОТГ.