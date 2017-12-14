Зубко наполягає на передачі земель місцевому самоврядуванню та ОТГ

“Найголовнішим ресурсом для розвитку місцевого самоврядування є земля, розпоряджатися якою теж мають громади. Завдяки передачі земель місцевому самоврядуванню і ОТГ ефективність їх використання збільшиться утричі”, — наголосив він.

За словами Зубка, це не лише питання надходження податків, це потужний ресурс для розвитку громад, які отримають незалежність в управлінні землями. Також — це інструмент для більш якісного та обґрунтованого планування територій. І найголовніше — стимул до подальшого об’єднання громад.

“На сьогодні в Україні об’єднані 692 територіальні громади. Кожна із них має розуміти, який додатковий ресурс у вигляді землі вона отримає. Для тих, хто вагається, це додатковий аргумент на користь об’єднання”, — переконаний віце-прем’єр.

Зубко також зазначив, що в Україні вже є необхідна законодавча база (проекти законів зареєстровані у парламенті), яка дозволить передати землі в управління ОТГ: урядовий законопроект 7118 і законопроект 7363, ініційований президентом.

“Досі земельне питання лишається корупційною складовою. Необхідно якнайшвидше змінити ситуацію”, — додав він.

Зубко наполягає на якомога швидшому ухваленні закону, що надає громадам право управляти своїми землями.

Нагадаємо, за словами Гройсмана, після запровадження першого етапу децентралізації і передачі на місця достатніх повноважень та фінансових ресурсів, місцеві лідери повинні взяти на себе відповідальність і серйозно зайнятися локальною економікою.